花蓮縣政府補助縣內65歲以上長者及身心障礙者搭乘大眾交通工具，推行免費乘車服務，發放愛心乘車卡，不過今年為讓使用者與業者容易區辨補助資格差異，特別設計全新卡面，融入「清水斷崖」的遼闊海景，及「金針花海」優美山景，並更名為「敬老卡」及「愛心卡」，即日起開放申辦。

花蓮縣政府今年結合畫家盧俊翰作品「往花蓮望去的清水斷崖」，推出新版敬老卡。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

縣府表示，此次新卡邀請畫家盧俊翰授權縣府使用其「往花蓮望去的清水斷崖」及「金針花海」等兩件作品，作為敬老卡及愛心卡的卡面，由於其「再現風景」的創作風格，透過精細觀察風景的各個面向構造，探索景色中更多新奇與樂趣，運用不同色彩與點、線、面元素作畫，呈現出風景的空間結構，並將童趣的歡樂感覺帶入畫中，讓觀看者也能融入畫裡的氛圍，激發無限的想像空間。

縣府表示，敬老卡及愛心卡的新卡面除利用盧俊翰的作品，賦予卡片無限生命力，本次設計也特別將印製大頭照與姓名的區塊移至卡片背面，使畫作能完整呈現在卡面上。

此外，縣府研擬新「花蓮縣敬老及身心障者乘車補助作業要點」，詳列乘車補助內容，除原有補助內容、申辦方式，補助對象配合國發會建構外國人友善生活環境，增加在台外籍人士歸屬感等政策，新增65歲以上永久居留人士（居留地須為花蓮），肯定他們對花蓮的認同與貢獻。

社會處表示，即日起開放新版敬老卡與愛心卡申請，舊款卡片仍可繼續使用且享有補助，詳細資訊可視縣府社會處網站查詢，不過兩卡涉及縣府經費補助，僅限申請本人使用，如查獲有出售、出借、贈與或以其他方式供他人使用等情形，將依規定收回卡片並停止補助，且若涉及刑法部分將移送法辦。