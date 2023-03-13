作家楊渡和台大前校長管中閔記錄2018年台大校長遴選事件過程，《大學的脊梁： 台大校長遴選事件與管中閔心情記事》10日出版，楊渡訪談事件中重要相關人士，記錄當年鮮為人知的關鍵內幕；事件主角管中閔則寫下18篇心路歷程，13日舉辦新書發表會。

台大前校長李嗣涔表示，過去大學校長是兩階段遴選，之後大家覺得教育部應該管得愈來愈少，所以他當校長時教育部修法改成一階段：「我們以為這會形成一個制度，教育部會愈來愈尊重大學自主，沒想到在管校長這一任突然就改變了。」

李嗣涔表示，台大校長遴選事件讓大學自主受到很大打擊，到現在還有影響。台大前校長陳維昭2018年新春團拜時說此事一定要寫入台大校史，「讓所有台大人知道，學術自由是要抗爭來的，不是政府施予的。」

前台大校長管中閔（左）與知名作家楊渡合作撰寫《大學的脊梁：臺大校長遴選事件與管中閔心情記事》，記錄2018年臺大校長遴選事件過程，由楊渡訪談事件中重要相關人士，記錄當年鮮為人知的關鍵內幕，事件主角的管中閔則寫下18篇心路歷程記事。管中閔13日出席新書發表會，感謝事件過程中幫助過他的人。（黃世麒攝）

前行政院院長陳冲表示，管爺這本書，他只想到台灣話的3個字：「蓋布袋」，就是有一群人想要圍毆一個人，怕被別人認出來，用布袋蓋起來打一頓，然後一哄而散。2018年管爺確實因為白內障、視網膜剝離，眼疾看不到，被打也就算了，還不知道誰打的，心情很壞。

陳冲說，楊渡寫這本書沒有很多情緒，很理性交代事情，他不知道楊渡怎麼做到的？但書中有傅斯年校長引述史賓諾莎「我們貢獻這個大學于宇宙的精神」，這句話的精神就是追求真理、追求和諧，所以楊渡、管中閔雖然被「蓋布袋」，但還是心平氣和把書寫完。

陳冲還開玩笑說，管爺可以考慮登記總統，經過別人「蓋布袋」之後，還能心理健康、精神健康、身體健康，這是擔任領導人很重要的特質。

聯合報前社長張作錦參加管中閔新書發表會。(簡立欣攝)

特地從中壢趕來的聯合報前社長張作錦表示，中國的文化傳統，重視教育，尊敬老師，連無惡不作的人都不例外。像民國初年的軍閥張作霖曾說：「我寧願少養五萬陸軍，也要把這所大學辦起來，」結果蓋出東北大學；廣西省軍頭劉文輝說：「如果縣政府大樓蓋得比大學好，這個縣長立即拉出去槍斃！」更大咖的軍閥曹錕說：「如果哪個人敢對我的教授不禮貌，我就要他的腦袋！」所以台灣的卡管案，實在讓人看不明白。

張作錦說，書中他最記得台大前校長陳維昭面對蔡英文總統時的一句話：「我不能退讓，我要是退讓了，我以後怎麼做人？」這句話猶如千鈞之重，現在那些作惡多端的人，還在裝模作樣地做人，甚至在政界、學術界做人上人，希望這些人可以把這句話拿來做一面鏡子，看看自己有沒有做人的資格。