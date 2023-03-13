漢來美食「來美食會員特典」活動期間會員均可APP上自由領取總價值6000元品牌優惠券。（漢來美食提供）

不用再等！漢來美食搶先發6000大紅包，消費再抽日本東京雙人來回機票。（柯宗緯翻攝）

漢來美食「來美食會員特典」活動期間會員均可APP上自由領取總價值6000元品牌優惠券。（漢來美食提供）

全民普發現金6000元，想領到錢估計還要再等一段時間。漢來美食餐飲集團搶先政府一步，發放6000元大紅包，今（13）日起成為《來美食APP》會員，就能APP上搶領總價值6000元的品牌優惠券。業者也霸氣宣布，到店消費集點還可抽日本東京雙人來回機票、漢來海港吃到飽餐券。

漢來美食指出，這次攜手旗下18個餐飲品牌推出的「來美食APP會員特典」為期1個月，會員可至《來美食APP》領取總價值6000元品牌優惠券，包含精選商品買1送1券、第2件半價優惠券、人氣餐點免費兌換券、百元抵用券等近30項優惠、預計將發出超過百萬張優惠券。

此外，漢來美食更祭出全品牌消費集點抽機票活動，3月13日至4月15日只要到漢來美食旗下餐廳（宴會廳除外）單筆消費滿200元並以《來美食APP》集點即可參加抽獎，獎項有國人最愛的「日本東京雙人來回機票」、還有高人氣「漢來海港平日晚餐券」、「漢來海港平日下午茶券」等好禮，消費次數愈多，中獎機會愈高。

BUFFET吃到飽「漢來海港自助餐廳」，也配合此次活動推出超給力優惠：會員除可領取滿額抵600元的品牌抵用券及購買精選咖啡第2件半價的優惠券外，活動期間內使用來美食APP於全台漢來海港餐廳集點消費單筆滿500元，再加碼抽1名送出「日本東京雙人來回機票」，等於1筆消費可以有2次抽獎機會，中獎機率更高。