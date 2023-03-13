為了打擊大陸發展高科技與軍事實力的速度，美國政府去年10月對大陸先進晶片設下嚴格出口管制措施，並成功拉攏日本與荷蘭加入戰局，如今傳出美國有意擴大出口管制的範圍，且知情人士更爆料，美國企業已經收到通知，未來需要事先取得許可證的產品會增加1倍。對此，大陸分析師項立剛則反虧，如果先前制裁有效，美國就不會加強規範了。

綜合外媒報導，美國發動的出口管制，不僅要求美國企業輸出先進晶片技術或產品至大陸時，需要事先取得許可證，還限制持有美國護照或美籍公民不得參與或協助大陸研發、生產先進晶片技術或產品。

如今拜登政府有意加強制裁力道，再次讓大陸晶片業的前景蒙上陰影，後續影響仍有待觀察，對此，大陸半導體產業分析師項立剛接受環球時報訪問時表示，「如果之前的限制有效，華盛頓就沒有必要繼續加強這些措施。」

項立剛也提到，「不可否認，限制核心技術出口至大陸，可能會延緩大陸半導體的發展，但大多數的設備其實並沒有超出大陸製造商的實力，此舉只會加速大陸晶片業發展的速度。」

項立剛強調，最後會付出代價的依然是美國企業，因為他們被迫放棄全球最大的半導體市場，同時他也狠虧，「當然美國也從不關心盟國企業會受到多大的衝擊。」