近年來幼兒平衡車日趨盛行，高市府運發局為了擴大推廣平衡車運動，首度舉辦2023「頑真的」城市幼兒平衡車巡迴賽，共有5站賽事，賽場周邊還設有市集及氣墊遊具，猶如平衡車嘉年華，提供親子在比賽之餘還能盡情放電、增進彼此情感。

高市府運發局為了擴大推廣平衡車運動，首度舉辦2023「頑真的」城市幼兒平衡車巡迴賽。（高市府運發局提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄近幾年規畫的幼兒平衡車競賽均以單場賽事舉辦，近年投入平衡車運動的兒童愈來愈多，高市府運發局決定在今年舉辦巡迴賽事，希望能擴大拓展幼兒平衡車運動，達到全民運動的目的，並將高雄打造為從幼兒到銀髮族都熱愛運動的健康城市。

2023「頑真的 城市幼兒平衡車巡迴賽」除了考驗參賽者的場域應變能力，也希望親子探訪高雄港都之美，首站將於4月1日於中正技擊館旁的青少年運動園區極限運動場開賽，第2站到第5站則分別是5月6日科學工藝博物館南館、7月8日高雄市文化中心、8月12日美濃運動中心、9月3日楠梓宏南社區。

高市府運發局為了擴大推廣平衡車運動，首度舉辦2023「頑真的」城市幼兒平衡車巡迴賽。（高市府運發局提供／洪浩軒高雄傳真）

高市府運發局也特別在幼兒平衡車巡迴賽5站比賽場地周邊規畫設置美食市集、氣墊遊具設施，打造成親子嘉年華場域，讓幼兒在平衡車飆速競賽之餘，還可以享受美食、盡情放電玩樂，首站賽事將報名於3月20日截止，運發局邀請親子共同參與這場平衡車盛會。