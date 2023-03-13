60歲華裔馬來西亞女星楊紫瓊主演的《媽的多重宇宙》，於今(13)日勇奪第95屆奧斯卡金像獎最佳女主角獎，成為首位華裔奧斯卡影后。據了解，其實楊紫瓊在去年（2022）11月28日曾來台拜訪位於陽明山姜太公道場點七星燈祈福，盼能如願奪奧斯卡影后，如今果真心想事成，成為華人之光。

楊紫瓊當時是由馬來西亞友人陪同下赴道場，道場主席羅世新表示：「當日楊紫瓊點七星燈同時，一隻喜鵲突然飛至道場內的茶几上停留，接下來，又飛進大殿的點燈供桌上，讓楊紫瓊又驚又喜，立即拿起手機和喜鵲拍照合影，沒想到喜鵲竟然又飛到神桌上參拜眾神，前後在道場大約報喜十分鐘才飛走。」

楊紫瓊去年赴台拜訪位於陽明山姜太公道場點七星燈祈福。(圖/陽明山姜太公道場)

喜鵲的出現讓在場人士相當喜悅，直呼喜鵲會帶好消息，是個吉兆，果然楊紫瓊沒不久便以《媽的多重宇宙》獲得金球獎肯定，拿下最佳音樂及喜劇類電影女主角。在今年奧斯卡金像獎更是問鼎奧斯卡影后，成為世界華人之光。

七星燈典故源自中國三國時代軍事家諸葛孔明點七星燈，可求健康、求官、求功名、求財、旺運。現任台北市長蔣萬安2月也曾赴道場參拜點燈。此外，道場國運籤，更曾精準預言蔡英文2020年連任總統引起轟動，吸引不少海外人士前來朝聖。

事實上，楊紫瓊封后後，在台上激動喊：「謝謝，想要向所有長得像我一樣的亞裔男孩女孩們說，我手上這座獎是希望的燈塔，只要你敢夢，夢想愈大愈有可能實踐它。」也不忘向女性們喊話：「不要讓任何人告訴妳，妳們做不到，我們做得到。」