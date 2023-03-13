八大綜合台《WTO姐妹會》以「台灣人這些行為很母湯」為主題，節目裡各國新住民分享在台灣生活的自身感受，像是台灣人愛搶著結帳、排隊間格太大會被插隊，以及見到回收阿姨翻他們的垃圾行為，都令他們無法接受。來自德國的雪兒表示「倒垃圾被翻垃圾」讓她很難為情，不僅她去丟垃圾時，被不少人投以好奇眼神會對她說：「外國人又來丟垃圾了。」還有一次遇見回收阿姨正在翻她的垃圾，在看有沒有什麼寶特瓶，令人很不舒服，但沒想到阿姨很自然的回她：「沒關係啦，我什麼都看過。」一番話讓雪兒感到衝擊，但聽到主持人莎莎、郭彥均耳裡卻很淡定，兩人異口同聲表示：「大家很不習慣，我們卻是滿習慣的。」

新住民聊到在台灣生活的不適感，表示台灣習以為常的等垃圾車倒垃圾，是「不方便」之一；潘嘉麗舉例，新加坡住宅內大多設有垃圾孔，只要將垃圾丟進去，垃圾車就會自己來收。潘嘉麗回憶剛來到台灣時，因為通告時間不固定，就有一個禮拜沒倒垃圾的紀錄， 無奈說：「我的廚房都是垃圾，我同事來還很驚嚇問我怎麼那麼愛收垃圾？。」新住民也表示， 在義大利的路上會設置垃圾桶站供大家隨時丟，雖然沒有好聽的音樂卻很方便。不過，他們表示在詢問朋友後，對方告訴他「因為台灣蟑螂很多，如果設置垃圾站可能會導致街邊出現大量蟑螂、老鼠」，也因此讓他們理解台灣設置垃圾站不可行的原因。莎莎聽聞後也有感而發表示：「其實很多時候的誤會是我們不瞭解彼此文化，有時候稍微忍耐一下，再去仔細的問也許會有不一樣的想法。」

提到排隊習慣，孫國豪說：「美國人排隊時會留有個人空間，排隊間距比較大，但在台灣就會覺得你沒有在排隊，讓美國人很不習慣…」莎莎不得不點頭承認，同時她也解釋：「的確看到間距很寬，會誤以為對方沒在排隊，但我都會問一下。」此外，也很驚訝台灣人總是搶著結帳的習慣，對此莎莎透露：「我為了避免這種情況，一進店裡就先將信用卡交給櫃檯，告訴對方用那張卡買單。」聽到新住民一連串的「控訴」，讓郭彥均苦笑表示：「原來他們忍我們那麼久，不過我們也虛心承認。」莎莎則開玩笑回應：「真的！我很少被罵那麼久。」《WTO姐妹會》每周一至周五晚間11點於八大綜合台播出。