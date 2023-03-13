中廣蓋洛普10日公布2024總統選戰最新民調，國民黨有逐漸下滑的趨勢，而「侯友宜是否該盡快表態」一題上，也有超過5成的民眾抱持贊同的意見。另在2024各黨總統候選人方面，民進黨主席賴清德似乎已定於一尊，白營也是由主席柯文哲披戰袍出征，但藍營遲遲未定論，讓支持者非常焦急。對此，Youtube頻道《庶民錦鯉》10日發起網路投票，想一窺藍營支持者的想法。

本次投票，截至13日下午2點30分，總計有2075人參與此次投票，《庶民錦鯉》發起的問題是「如果國民黨內初選最後只有侯友宜與盧秀燕，你支持誰？」，結果支持新北市長侯友宜的人僅僅只占36%、而力挺台中市長盧秀燕的民眾則高達64%，差距可說是相當懸殊。

對於該投票，網友紛紛表示「肯定盧秀燕！乾淨！不藏心機！」、「國民黨欠缺一個有捨我其誰心態的人」、「王建煊最近說的政見也極好」、「趕快整合」、「一正一副」。

台中市長盧秀燕。（黃婉婷攝）

儘管盧秀燕跟侯友宜都是藍營內的超級政治明星，但盧秀燕早在本月2日受訪時就強調，黨內或非綠聯盟內都有不錯人選，也比她有意願承擔，「成功不必在我，但團結一定有我」，自己會祝福他們，也會盡全力在初選前後協助團結，「協助團結工作會更加有意義」。盧秀燕強調，當前國民黨急於產生一位好的候選人，所以她希望化繁為簡，不需要再加入。