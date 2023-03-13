台中市潭子國中位處鬧區，學生通學要和汽機車搶道，險象環生。台中市議員周永鴻13日邀市府相關單位會勘，爭取遷移校門位置、設置駐車彎道和人行通道、重建南側圍牆等措施，預計經費1866萬元，台中市建設局將該建議帶回研議。

潭子國中鄰近潭子火車站和潭水亭市場，周邊車流量大，主要出入口位處潭興路2段 419 巷，巷道步行路徑又狹窄，造成學生通行和家長接送險象環生。

學校西側復興路二段圍牆高低落差大，校方規劃拆除改為穿透式綠籬。（市議員周永鴻提供）

周永鴻表示，學校評估將校門從現在位置變更至西南角復興路2段處，同時設置駐車彎道及人行通道能讓學生步行路徑更安全，家長接送駐車也能避免和周邊車流搶道，同時要將復興路2段的圍牆改建成綠籬牆，打造綠色廊道照明，改善休憩空間。

周永鴻與潭子國中校長蔡玉玲和校方人員討論通學動線。（市議員周永鴻提供）

周永鴻提到，南側復興路2段57巷磚造圍牆建造逾40年，有多處老舊破損，學生家長和附近民眾常反映磚牆有倒塌風險，應該儘速拆除，並在調整高度後重建，同步設置自行車停車棚和YouBike站點，此次人行環境改善計畫總經費約1866.6萬元。

台中市建設局指出，將把現場會勘資料帶回建設局研議，該案如果通過，中央和地方經費將各出一半。