民進黨總統黨內初選今天登記起跑，國民黨仍態勢未明。雖然新北市長侯友宜近期民調下滑，但前立委沈富雄今天強調，侯是被關在籠裡的老虎，一旦閘門打開就不得了。要國民黨主席朱立倫不要怕東怕西傷了士氣，必須「莊敬自強」，自己氣勢強了，別人就縮了。

國民黨2024人氣最強的侯友宜至今未表態角逐總統大選，讓藍營相當心急，中廣日前發表蓋洛普民調，民進黨若由賴清德搭配鄭文燦參選，支持度遠勝侯友宜搭配朱立倫。

沈富雄今天接受YahooTV《今天誰來沛》節目專訪表示，國民黨裡頭確實有人對侯友宜不服氣，「反侯」的人跟「挺郭」的人，以及挺「藍白合」的人，其實重疊度很高。

外傳鴻海創辦人郭台銘參與苗栗通霄白沙屯媽祖進香活動時，曾主動聯繫民眾黨主席柯文哲陣營，希望兩人合體遭柯文哲婉拒，對此，沈富雄表示，柯玩政治「非常非常enjoy」，而且很精明，他比郭董還知道這種作法作秀成分太高。

國民黨裡有人認為，藍營單獨贏不了，一直在想「藍白合」，但他認為，這是一廂情願，「你能拿什麼東西去跟柯文哲交換？」現在國民黨內部瀰漫一股失敗主義論點，怕得罪郭台銘，又怕藍白分裂讓民進黨撿到便宜。尤其身為國民黨主席的朱立倫，一直在講這樣的論調，這只會傷了國民黨的士氣。

沈富雄奉勸國民黨，現在最需的是老蔣總統講的「莊敬自強」，只要自己氣勢強了，別人就縮了，「一天到晚在怕這個怕那個，自己都消風了，誰還要跟你合作？」

他要藍營不要怕，侯友宜是被關在籠裡的老虎，一旦閘門拉開就不得了。不過他也建議侯友宜，要把「侯侯做代誌」的論調稍稍改變一下，否認大家已經聽得很不耐煩。

至於外界質疑侯友宜兩岸論述能力，他認為，台灣很多人都喜歡口號式的兩岸論述，但侯友宜應該不會去用口號，如果他說出我們要的就是台海和平、要大家過好日子，這又何嘗不是很多人想要的兩岸關係？

沈富雄認為，蔡英文總統處理兩岸議題很糟糕，現在大家都怕打仗，賴清德的「和平保台」，並沒有說明民進黨要從「抗中」轉到「什麼中」才能得到和平；朱立倫的「親美友日和中」也不是大家想要的，他建議，對台灣來說最好的是要「知中」，了解中國才能避戰保台。

雖然侯友宜民調下滑，但沈富雄認為，國民黨加民眾黨的支持度遠大於民進黨，中間選民部分，侯也沒有輸，柯文哲跟侯友宜的支持者是相互流動的，選戰到最後關頭，票會流向誰也很清楚。