日本基準的10年期公債殖利率，13日一度降到0.32%，這是自日本央行在去年12月20日，突然將殖利率曲線控制放寬至0.5%以來的最低位置。現在因為發生矽谷銀行事件，外界認為聯準會這次不太會升息，故日本可望老神在在持續推行目前的超寬鬆政策。

專家學者認為，日本央行不可能很快就會把政策利率正常化，但受到全球利率上升的壓力，日本利率其實也有向上移動。美國這次還想大力升息的機率應會愈來愈小，就算還要升息大概只小升1碼，也就是25個基本點，這對日本極低的利率來說，也稍微可喘口氣，因為與美國之間的利差不至於大幅擴大。

彭博社指出，在日本去年年底意外放寬殖利率上限後，部分市場人士更是臆測，日本有機會取消殖利率曲線控制政策。在全球利率都往上走時，日本央行更是被迫大買債券，藉此壓抑利率走高。

10日，日本央行行長黑田東彥，主持完最後一場既定政策利率會議，短期利率還是維持負的0.1%，長期的則希望在零左右。繼任者植田和男曾說，現行的貨幣政策刺激經濟成長計畫，是優點大於有副作用的缺點。