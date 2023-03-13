為因應認知能力不足或肢體障礙的特殊孩童，台大特殊需求視覺中心改用簡易圖形作為視標，搭配圖卡輔助，引導孩童以配對方式完成檢查。（王家瑜攝）

臨床研究顯示，身心障礙兒童與青少年比一般孩童更容易發生視覺問題，但這群孩子往往無法配合一般眼科門診的視力檢查，使得家長難以及早發現孩童的視覺問題。為此，台大醫院特別成立「特殊需求視覺中心」，購置多項手持式眼科檢查儀器，以及符合特殊兒少能力的視覺評估工具，預計一年收治150名兒童。

6歲的昊昊因為早產導致腦性麻痺，由於注意力不集中、眼睛無法對焦等各種障礙，讓他難以在一般眼科接受檢查。台大醫院眼科部主治醫師侯鈞賀表示，身心障礙兒童與青少年，特別是中度和重度障礙，比一般孩童更容易發生視覺問題，但目前一般眼科門診提供的視力檢查，多需要具有一定的理解及配合能力，往往無法有效地了解他們的視覺能力。

看見這些特殊孩童的困境，衛生福利部去年擴大辦理「特殊兒童及青少年視覺復能計畫」，台大醫院承接「復能據點暨管理中心」重任，為提供家長及特殊孩童更為完善且適當的就醫過程與環境，於眼科部成立「特殊需求視覺中心」，希望造福更多有特殊需要的小朋友及大朋友。

台大特殊需求視覺中心位於兒童醫療大樓3樓，設有多項手持式眼科檢查儀器、符合特殊兒少能力的視覺評估工具，以及獨立的診檢及諮詢復能空間，讓特殊需求者可以在合理調整下的環境，瞭解他們真實的視覺能力並提供視覺復能服務；過程中會視需求者的身心障礙情形和醫療需求，照會諮詢小兒科和小兒復健醫師，和其他復健團隊成員。

一般眼科門診常用「E」和「C」作為視標，請受檢者比劃或說出方向，以此檢驗視力。職能治療師陳虹貴說明，為因應認知能力不足或肢體障礙的特殊孩童，台大特殊需求視覺中心改用簡易圖形作為視標，搭配圖卡輔助，引導孩童以配對方式完成檢查。

台大特殊需求視覺中心亦擔任協助林口長庚紀念醫院、中國醫藥大學附設醫院、彰化基督教醫院及部立台東醫院等4家視覺復能據點的角色，透過聯合會議、實地交流及即時醫療諮詢等服務，共同商討及優化醫療品質，改善各據點在運行過程中所遭遇的困難。