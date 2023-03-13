配合建立金門酒廠釀酒高粱供應鏈，台南市學甲區農會去年參加契作計畫，種植面積廣達400公頃，雖然減產，不過農友有投保相關保險並獲理賠，加上轉作獎勵金及收購收入，不論是否歉收，都獲不錯的收益，原先處於觀望中的農民，種植意願也提高，使今年契作面積暴增至800公頃，而近期乾旱嚴重，預估以往3月底開始的播種期，將延後至雨季來臨。

學甲區農會總幹事李曉軍表示，學甲區80年代曾盛產高粱，後因通路等問題而不再盛行，近幾年農友改為一期休耕、二期種植硬質玉米，直到去年有機會與金門酒廠合作契作，讓農民不用擔心賣不出去，因此獲得不少小地主大佃農的支持，總共契作面積達400公頃。

農委會也同步開辦高粱作物保險，政府補助9成保費，農民每公頃只需負擔1成、280元，去年首次栽種遇到大雨，雖然整體產量減少，不過因達理賠標準，每公頃都能獲8000元理賠；此外，還可領取轉作獎勵金每公頃4萬5000元，以及每公斤17元的契作收益利潤等。

「由於獲利好，不少農友都想加入」李曉軍說，去年主要向小地主大佃農推廣，今年廣邀一般農民參加，讓契作面積擴大。他還透露，農會除了預計在今年中舉辦首屆的高梁節之外，也計畫與金酒公司合作行銷本土高粱所產的高粱酒新品牌。

至於最近南部乾旱嚴重，李曉軍說，高粱生長期約105天，雖然高粱強調耐旱的特性，但播種期仍需要一些雨水滋潤，去年農民大多在3月底至4月初播種，今年因長期無雨，播種期可能會延後至4月中以後的雨季。