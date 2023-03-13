美國政府在亞洲時間周一早上宣布多項措施，表示所有矽谷銀行客戶即日起可開始提領存款。至於周日也遭關閉的標誌銀行，官員們強調該銀行儲戶可領取完整存款，而且不會動用到納稅人的錢。
美元對6個主要國際貨幣匯率的美元指數重貶0.528％至103.69，寫下將近一個月低點。
Fed宣布推出緊急融資新工具「銀行定期融資計畫」（BTFP），透過美財政部和其他機關提供額外資金，給予存款機構為期一年的貸款。
美國監管機關接管倒閉的矽谷銀行（SVB）與標誌銀行，消息震撼市場，投資人預料聯準會（Fed）將因此放緩貨幣緊縮腳步，使美元周一（13日）聞訊重貶。
美國政府在亞洲時間周一早上宣布多項措施，表示所有矽谷銀行客戶即日起可開始提領存款。至於周日也遭關閉的標誌銀行，官員們強調該銀行儲戶可領取完整存款，而且不會動用到納稅人的錢。
美元對6個主要國際貨幣匯率的美元指數重貶0.528％至103.69，寫下將近一個月低點。
Fed宣布推出緊急融資新工具「銀行定期融資計畫」（BTFP），透過美財政部和其他機關提供額外資金，給予存款機構為期一年的貸款。
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