美國政府在亞洲時間周一早上宣布多項措施，表示所有矽谷銀行客戶即日起可開始提領存款。至於周日也遭關閉的標誌銀行，官員們強調該銀行儲戶可領取完整存款，而且不會動用到納稅人的錢。

美元對6個主要國際貨幣匯率的美元指數重貶0.528％至103.69，寫下將近一個月低點。

Fed宣布推出緊急融資新工具「銀行定期融資計畫」（BTFP），透過美財政部和其他機關提供額外資金，給予存款機構為期一年的貸款。