《大學的脊梁： 台大校長遴選事件與管中閔心情記事》今（13）日舉辦新書發表會，會中清大教授回憶當時多位清大教授發起〈清華大學四二九宣言〉，沒想到五年後當時的主政者都還在，卻更令人擔心他們把台灣帶向戰爭邊緣。

新竹清華大學教授李家維是2018年〈清華大學四二九宣言〉起草人之一，他回憶2018年4月28日晚上是苗栗南庄年度螢火蟲秀，螢光閃爍、美食醇酒，清大十幾位教授談古論今，話題很快聚焦到民國教育史上最荒謬、最弱智的拔管鬧劇，群情激憤，結論是：我們應該有所行動。第二天一早，中研院士黃一農跟他討論該怎麼做，兩人分工，黃一農負責主寫文稿，李家維來聯絡諸君子們，40分鐘之後，百年清華第一份勸戒執政者的檄文誕生了，當時清大4位前後任校長、前東海大學、元智大學校長都參加了。

「5年過去了，我們重溫當時情境，這份在清華校慶日發表的清華宣言；當年拔管鬧劇的推動者仍然當朝主政，教育部長還是教育部長，行政院長升副總統，總統還是總統，」李家維說他更憂心了，他擔心他們正在聯手，弱智地把台灣推向戰爭邊緣，大家只有期待，挺起脊梁，等待一位智者，主動地、智慧地扭轉世局，許台灣一個燦爛的未來。

新五四運動發起人、台大副教授徐丞志分享，2018年4月27日，他正在西安參加研討會，居然在新聞上看到教育部長說要把遴選結果退回台大，舉國譁然，徐丞志憤慨地想說「天啊，我參加甚麼研討會，台灣的學術都要淪亡了，一個高教出身的教育部長竟然要把一個校長退回去，這是甚麼狀況？」於是他會也不開了，躲在旁邊跟台灣的老師連線，決定共同「起事」。

徐丞志說，當時真是一呼百應，但很擔心發生網路上常說的萬人響應，一人到場。幸好新五四運動至少來了五千人，一輩子沒上過街頭的他們羞赧地站出來喊口號。2018年年底，拔管事件綿綿無絕期，徐丞志等人想要喚醒社會大眾再去關切台大校長遴選事件，於是突襲去教育部前面舉牌，說台大已經500天沒有校長，可以申請金氏紀錄，結果也進入教育部跟當時的教育部長葉俊榮聊了一下，葉俊榮看似心情不錯，果然6天之後「勉予同意」管中閔上任。

徐丞志說，沒想到4年過去了，換管校長「突襲」，說他不續任了。那一年他們認真努力追求的大學自主，校長說不續任就不續任，徐丞志氣得在理學院的會議上公開要求校長給他們一個交代。 但是一個月前他聽到管中閔夫人在感恩餐會的話，又看了楊渡的書，還有管中閔臉書，才理解管中閔那一年的煎熬，及留下的創傷。

徐丞志說，感謝管中閔2018年挺住了，否則大學自主沒有辦法堅持住。「感謝校長，讓我們這輩子每次聚會時都可以聊一下，那一年我們共同捍衛的大學自主。」