因「線民案」退出民進黨的無黨籍立委黃國書宣布將不再戰2024，民進黨將由誰披戰袍？被視為最有可能出線的現任議員江肇國、黃守達，今天面對媒體詢問都表示會再考慮。民進黨台中市黨部主委李天生則說，民進黨要一起努力贏得勝利。

民進黨2024是否該禮讓黃國書？近來在政壇引發議論，本土社團代表日前開記者會力挺黃國書續暫2024，強調要以勝選為考量；前立委謝欣霓則透過臉書發文，認為民進黨不應該為了派系利益，而卡現任的議員參選。

經過數日考量，黃國書今天透過臉書表明，將不再參選立委連任，並呼籲支持者全力相挺民進黨提名的總統及立委候選人，究竟綠營要派誰出戰？江肇國說，黃國書交代、最重視的是團結拚勝選，也是未來要努力的地方，該如何整合、協調，將與黨部、黃國書討論，也會再考慮是否參選的問題，最慢議會臨時會結束前會有決定。

黃守達則表示，未來不管在什麼位置上，都會一起努力，讓中西東南區更好，至於是否登記黨內初選，將與黃國書聊一聊後做出決定。