神腦2022年營收為311.58億元、年增加0.39%，屬母公司淨利為6.58億元、年增加10.2%，每股盈餘為2.55元；毛利率為10.9%、年減少0.26個百分點；營業利益率為1.12%、年減少0.43個百分點。

神腦2022年第四季營收84.9億元、季增加11.4%、年減少10.7%；屬母公司淨利為1.66億元、季減少17.2%、年減少6.11%；每股盈餘為0.64元。單季毛利率為10%、1.09個百分點、年減少0.47個百分點；營業利益率為0.77%、季減少0.48個百分點、年減少0.72個百分點。

神腦表示，去年第四季淨利呈現季減少，主要是因為疫情解封後，消費者調整可支配所得，降低手機購買。庫存調節部分，也預計存貨周轉天數預計3月底可以回復到正常水準。

神腦表示，上半年營運仍會受到解封後，消費者將支出轉移到出國旅遊的影響，但下半年仍期待有新機商機，再搭配季節旺季，以提升消費買氣，不論是終端換購、資費換購的商機都希望可以有斬獲。

神腦今年1~2月累計營收54.2億元、年增加4.77%，為近5年新高，神腦表示，成長動能主要來自農曆年較早，加上蘋果iPhone的遞延訂單，以及三星旗鑑機提前上市，後續也希望在蘋果iPhone新色(黃色)的加入下，可以為第一季營運加溫。

神腦通路(包含母公司泛中華門市)共有610家，銷售以終端銷售占比為大宗，依季節性因素約落在70~80%，平板、藍芽等周邊則為20~30%。

另外，神腦也公布今年每股擬配發現金股利2.2元。