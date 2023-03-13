功率放大器(PA)是無線通信系統中重要的關鍵元件，漢威光電推出一系列新一代高增益高效率之功率放大器，其功率附加效率(PAE)的表現領先業界，可大幅降低5G整體系統功率消耗，減少散熱裝置的成本，適合部署在密集網路中，幫助客戶有效建置全頻段的5G網路。

漢威光電首發4W無線通訊功率放大器HWA1330與HWA1440，功率附加效率世界最佳，其工作頻段為n78(3.3~3.8 GHz)與n79(4.4~5.0 GHz)，適用5G小型基地台、中繼器/DAS及通用無線應用等。於5G測試條件信號1x100MHz帶寬下，功率附加效率高於30%，在設計上採用數位預失真線性化技術，有效降低無線傳輸特性指標的相鄰信道洩漏比(ACLR)低於-50dBc，產品具備優異的效率和線性度等特性。

射頻功率放大器的效率和線性度因溫度而嚴重影響通信過程中的能耗和質量；漢威光電此次推出之HWA1330與HWA1440除具備高功率附加效率與高線性度，在-40度C～110度C的嚴苛條件下，無論是低溫或高溫場域，都能滿足移動通信協議對低功耗及高線性度的要求。

此外，漢威光電與美國測試技術領導公司-是德科技(Keysight Technologies, Inc.)合作開發創新的測試平台，提升5G功率放大器在數位預失真(DPD)的性能驗證的可靠度，加速產品開發、協助客戶縮短進入市場時程。