基隆市政府推動「行人友善」政策二部曲，在全市校園路口規畫增設「綠色斑馬線」的綠底行人穿越線。基隆市長謝國樑13日上午赴建德國小，視察綠色斑馬線設置後的狀況。他表示，除強調「行人友善」外，更期待能在基隆形塑友善的行車文化。

基隆市長謝國樑13日上午視察建德國小新畫設的綠色斑馬線，表示希望透過「行人友善」政策，形塑基隆成為友善行車文化。（張志康攝）

謝國樑指出，全市目前有13處及部分國小路口劃設「綠色斑馬線」，綠色斑馬線協助行人友善通行，無論從視覺到劃設材質改善，清楚標示禮讓用路人，市府推動「行人友善」政策，兩個月以來有了初步成效，但仍有進步的空間，希望在半年內能有更顯著成果。

謝國樑強調，無論警方或科技執法，他希望逐漸把「行人友善」形塑成友善行車文化，城市「以人為本」禮讓孩子與長輩通行更加友善。

基隆市長謝國樑（中）13日上午在教育處長劉美蘭（左1）、交通處長王圳宏（右1）、市議員林沛祥（左2）、秦鉦（右2）陪同下，視察建德國小新畫設的綠色斑馬線。（張志康攝）

今日陪同謝國樑視察的，包括教育處長劉美蘭、交通處長王圳宏、議員林沛祥、秦鉦等人，王圳宏表示，截至10日為止，綠色斑馬線除德和國小要配合天橋拆除工程尚未畫設外，其餘七區13處都已完成畫設。未來將會在市區交通熱點畫設綠色斑馬線，讓民眾能夠安心在市區行動。

王圳宏強調，很多民眾擔心「綠色斑馬線」在多雨的基隆會造成打滑，他強調，市府採用新式抗滑塗層鋪面，具有高抗滑係數，提供辨識性更高的安全行人環境，不僅有防滑功能，夜晚更有明亮行穿線等效果。原本單調的行穿線大「換裝」，也更具有活力，視覺上賞心悅目，人車走在道路上更為安全。