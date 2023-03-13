陳美鳳、洪榮宏、蔡小虎與王中平日前齊聚春酒，慶祝「黃金歲月演唱會」票房銷售破七成，現場分享紅蛋大啖豬腳麵線。而為了演唱會，陳美鳳設計新行頭精算舞台變裝時間、洪榮宏每天健走一萬步備戰、蔡小虎加倍護嗓維持好身形、王中平則爬山跑步鐵腿硬拚。

蔡小虎（左起）、陳美鳳、洪榮宏及王中平一同出席春酒。（萬星傳播提供）

陳美鳳分享近期沒再拍戲，時間因此很充裕，正好專心構思演唱會服裝造型，「為了重現當年秀場的原汁原味，歌曲會保留原本的特色，但服裝造型一定會調整，在視覺上除了抓住秀場的氛圍，更會加入新意，要讓北部的粉絲來現場驚艷一下啦」。此外，因北流舞台不同於以往秀場，陳美鳳說要特別更換秀服的時間與舞台距離，「努力做到像過往秀場無縫隙的瞬間更衣」。

蔡小虎前陣子因病入院，他透露現在身體狀況很好，請大家放心。而提到與陳美鳳兩人的好交情，蔡小虎說：「上次邀約陳美鳳出席我的台北巨蛋個唱，距今已有10年了，很期待能在台北再度同檔演出。」陳美鳳則誇讚蔡小虎外表性格，私下卻是擁有赤子之心的大男生，難忘當年兩人同檔演出，蔡小虎樂當助理幫忙打點。

「黃金歲月演唱會」將於4月22、23日在台北流行音樂中心登場，邀來秀場天后陳美鳳、台語歌王洪榮宏、台歌王蔡小虎、台語歌后龍千玉、王中平、賴慧如、黑旋風、王彩樺與洪都拉斯等超強卡司組合輪番開唱，購票洽年代售票。