深夜潛入套房意圖行竊 驚見女房客躺床辯「去買東西」

一名年近30歲的女子在北市中華路承租套房，去年某日準備就寢時，突然聽到門房被打開，睜眼一看赫見一名男子站在面前，女子被嚇到，也嚇跑侵入住宅的男子，警方根據車牌號碼逮到42歲的謝男，他承認畫面中的男子是他本人，但聲稱是外出購物，卻無法解釋為何拿別人的磁扣，警方依侵入住宅、妨害自由罪函辦。

中正二警分局呼籲，民眾可加裝密碼或指紋鎖，或加裝監視器，如要就寢要確認門窗上鎖，以防宵小有機可乘、保障自身居住安全。

警方表示，謝姓男子從事餐飲業，沒有刑案資料，去年某天騎車前往中華路二段一處公寓，並以磁開啟1樓大門，潛入樓上，隨機打開公寓外門，進入屋內分租套房，疑似挑選套房房客外出，房門沒上鎖得套房行竊，不巧遇到被害女子剛入睡，驚醒後逃跑。

警方根據車牌號碼通知謝男到案，他聲稱，自己當天外出購物，雖然畫面中的人是他，但否認有進入套房屋內，不過警方仍懷疑他的動機，建議該大樓住處，更換1樓大門的磁扣，避免類似狀況。