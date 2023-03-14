第95屆「奧斯卡金像獎」頒獎典禮，於台灣時間今（13）日上午8點，在美國加州洛杉磯的杜比劇院盛大舉行，其中「最佳男配角」由《媽的多重宇宙》的關繼威一舉奪下。而許多影迷不知道的是，他竟曾來台演出過八點檔。

關繼威是名越南出生的美國華裔男演員及特技演員，關繼威12歲時曾演出過電影《魔宮傳奇》，之後因出演《七寶奇謀》而爆紅，原以為演藝生涯會就此順利，但由於好萊塢亞裔角色需求不多，讓他曾有1年的時間連試鏡機會都沒有，甚至在23歲時放下演員夢退出好萊塢，就讀南加大電影學院轉往幕後，直到2018年他看見《瘋狂亞洲富豪》的成功，才讓他想演員的夢想，雖然回歸之路一波三折，《媽的多重宇宙》也因疫情延後上映時間，但所幸電影最終仍成功登上大螢幕。

然而，在這期間內他曾來台拍攝電影《糊塗妙賊小神偷》，且1993年還演出過台灣八點檔電視劇《大太監與小木匠》，更曾和季芹傳出緋聞，且事隔多年他在某次受訪時曾說：「我和她一起工作的時候非常愉快，我有看到她在新聞上，她現在是很幸福的，很為她開心」。

關繼威曾來台演出八點檔。(圖/翻攝自台視官方YouTube頻道)

如今獲得奧斯卡肯定的他，領獎時哽咽說道：「我的媽媽84歲，她現在在家看著，媽我剛剛得到奧斯卡獎了！」更感謝影藝學院與母親的犧牲「我的旅程從燒船開始，我在難民營待了一年，我現在在奧斯卡舞台上，他們說這樣的故事只會發生在電影上，這就是美國夢」。