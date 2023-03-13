統新2022年全年合併營收6.23億元，營業利益7300萬元，稅後淨利(公司業主權益)8957萬元，年增率分別為20.27%、508.91%與665.62%，每股稅後盈餘2.33元。統新2022年全年平均毛利率為41.07%，較2021年度平均毛利率37.00％，回升4.07個百分點。

展望2023年，統新表示，2月合併營收2359萬元，累計1~2月合併營收4685萬元，年減率分別為58.14%與59.09%，主因北美市場去中化之需求已告一段落，雲端市場近期無大型標案且相關大型科技公司相繼裁員，整體市場需求低迷而影響短期營運表現。後續主要觀察美國USD 650億基建政策執行進度與大陸工信部5G基建年度目標60萬個之佈建需求並將雲產業鏈與5G建設列入其政府KPI考核，下半年可望進入下一個基建計畫階段，進一步帶動市場被動元件的需求。

統新強調，未來隨著全球電信5G時代的正式來臨，消費性電子、智慧醫療、車聯網等各種多元領域應用需求增溫，公司中長期營運展望正向。

此外，統新每年持續投資光學鍍膜產品多元領域應用的產品開發，近期鍍膜發展方面主要以消費性電子、生醫檢測用螢光濾光片及太陽能產品鍍膜應用等為主要研發方向。

統新董事會也通過2022年度盈餘分配案，將配發現金股利2元。