大陸短影音社交平台抖音（TikTok）因內容洗腦，廣受許多年輕人的喜愛，桃園市議員魏筠指出，近期有幼教場所未經篩選，播放充滿性暗示的抖音歌曲「黑桃Ａ」做為幼童帶動唱教學內容，此舉引發家長抨擊及憂心，也有教育界人士坦言，網路影片超齡且暴力充斥，若未做好把關，恐影響幼童口語表達或造成行為偏差。

魏筠指出，黑桃Ａ的歌詞中有「長長的腿1尺8的腰圍，此刻的我只想親吻你的嘴」、「這時一群小姐姐把我包圍，一人喝一杯那還能不醉，還有一句口號叫嘿嘿咿呀嘿，我好像有點醉了」，像這樣充滿買醉、性暗示的歌曲出現在不少幼教場所裡，近期她也接到許多家長投訴，覺得幼兒園或國小低年級學童屬於懵懂好奇時期，卻在校園中接收如此不妥的資訊影響認知。

魏筠說，依據教育部公告的「幼兒園教保活動課程大綱」語文領域項目中，明確提到「理解歌謠和口語的音韻特性」，而幼兒園的孩子語言學習能力非常快，正處於建立認知的階段，對於任何內容都會觀察、模仿甚至內化，但卻沒有完整的篩選、辨識能力，如果校園或家長長期讓孩子聆聽抖音歌曲，可能會影響講話發音、用詞，而超齡的內容充滿性暗示與暴力，恐影響孩子的認知發展，教育單位應該嚴加把關。

桃園市教育局表示，幼兒園教保及照顧服務應支持幼兒適齡適性及均衡發展，選擇適宜的教材、規畫合宜的教保活動課程，將要求各幼兒園從其所在地環境選材，加強留意教保員平時教學時所使用的語彙、歌詞及其所傳達的意義，以設計符合幼兒生活經驗的學習活動，另外，也要求各園加強親職教育，讓家長協助幼兒適度使用資訊產品，共同協助幼兒身心健康發展