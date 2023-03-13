南投立委補選當選人蔡培慧下午在立法院宣誓就職，72歲蔡媽媽與英系立委現身力挺。（黃婉婷攝）

南投立委補選當選人蔡培慧，13日上午由中選會副主委陳朝建送交當選證書，下午在黨團總召柯建銘、幹事長鄭運鵬，以及多名英系立委迎接下宣誓就職，正式就任第10屆立委，高齡72歲的蔡媽媽更驚喜現身，母女倆手握著手，場面相當溫馨。她表示，未來將好好為人民服務，努力改善南投醫療、垃圾問題及長照福利。

蔡培慧上午先是舉行「南投女力即戰力回來了」記者會。她在會上指出，自己有3個特質，包括來自南投基層、具有專業，對於政策也會傾聽民眾的聲音，且說到做到。未來會將8個月任期當作4年來用，在任內拚出好成績，將紮根在地，深入基層反映在地需求。

在下午宣示前，民進黨立委羅美玲和英系立委莊瑞雄、陳明文、王美惠及蔡易餘排排坐，熱烈歡迎蔡培慧重回國會，還頻喊「這是感動的一刻」，隨後蔡媽媽也驚喜現身，在眾人面前握住蔡培慧的手表達力挺，還虧說「女兒被罵都只會哭」。

蔡培慧表示，既然要選舉，就該好好為人民服務，這個宣示除了要恪遵《憲法》之外，也要把所提的政見，想在南投處理的醫療、垃圾、長照福利等，一件一件努力做到。

媒體追問，未來是否繼續爭取2024區域立委提名，蔡培慧說，她會按照民進黨的規範爭取提名，既然現在選上南投立委，就要好好紮實服務；基本上南投選情比較緊張，她會向各方請益、拜訪，不會擔心黨內有人挑戰，最重要的是聽到每個人的心聲。