陳姓女子陪伴病父住院時，向黃姓護理師索取擦手紙遭拒，怒嗆黃女「我也是妳的長輩」、「滾出去」。一審判陳女4月、可易科罰金，二審高雄高分院考量陳女盡孝壓力大，維持原判確定。民事部分判陳女須賠償黃女10萬元，可上訴。（本報資料照）

陳姓女子長期陪伴95歲父親住院，2020年6月某日向黃姓護理師索取擦手紙遭拒，突然情緒失控，怒嗆黃女「我也是妳的長輩」、「滾出去」，還作勢拿紗布丟擲。一審判陳女4月、可易科罰金，二審高雄高分院考量陳女盡孝壓力大，維持原判確定。民事部分判陳女須賠償黃女10萬元，可上訴。

2020年6月20日上午8點多，陳女在高雄某間醫學中心照顧父親，向進來病房的黃女索取擦手紙遭拒，陳女突然情緒失控，對著黃女大罵「嘴巴閉起來，今天你不用進來，出去」、「你今天動到我爸爸，你爸我就打下去」、「我跟你警告，你今天踏入我的病房你給我試試看」。

當時護理長及督導趕到現場協調，陳女依然指著黃女痛罵「我也是妳的長輩」、「一個幾歲孩子，敢回我話」，還拿紗布丟黃女，要黃女立刻「滾出去」。

黃女不滿遭辱，事後報警提告。陳女辯稱自己當時沒有指名道姓針對誰，還強調自己照顧長期臥病在床的父親，只是發洩情緒，並非有意要傷害黃女。陳女還強調，自己父親已過世，希望這個事情圓滿畫下句點，各不追究對方。

黃女證稱，當時她正要進入病房替陳父清理排泄物，陳女不但罵她還作勢打人，害她不敢單獨進入病房，此舉影響陳父及同病房兩患者的治療。

一審依違反醫療法判陳女4月、可易科罰金。陳女不服上訴，高雄高分院認為，陳女當時飆罵黃女的行為，確實已妨礙醫療工作的執行。考量陳女母親往生後，24小時照顧病父長達9年，不堪長期壓力情緒失控才出言恐嚇，維持一審判決確定。

民事部分，黃女不滿遭陳女羞辱、要陳女賠償80萬元精神撫慰金。橋頭地院認為陳女的情緒勒索使得黃女執行工作時受阻，可能使黃女對辛苦的臨床醫護工作產生退卻之意，加重醫護人員荒更非民眾之福，最後判陳女賠償10萬元，可上訴。