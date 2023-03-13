靜宜西文系提供完善的海外交換遊留學機制，學生至中南美洲等國的知名企業進行專業實習，人數居全國大學相關系所之冠。（靜宜大學提供）

靜宜西文系畢業生在外交、貿易及觀光等領域皆有傑出表現。（靜宜大學提供）

靜宜西文系鼓勵學生雙主修或輔系培養第二專長，培育全方位就業競爭力。（靜宜大學提供）

靜宜西文系透過西文作文等學術競賽，及戲劇公演、西文聖誕歌曲、戲劇比賽等，讓學生擁有與眾不同的課外活動與社團成果。（靜宜大學提供）

靜宜西文系透過西文作文等學術競賽，及戲劇公演、西文聖誕歌曲、戲劇比賽等，讓學生擁有與眾不同的課外活動與社團成果。（靜宜大學提供）

靜宜大學西班牙語文學系提供完善的海外交換遊留學機制，學生至中南美洲等國的知名企業進行專業實習，人數居全國大學相關系所之冠；許多學生大四即取得西語B1或B2檢定，畢業後在外交、貿易及觀光等領域皆有傑出表現。主任林玉葉強調，每種語言都是鑰匙，只要擁有好的鑰匙就能打開世界大門。

林玉葉指出，靜宜西文系最大特色是課程規畫及教學設計，針對大一、大二學生規劃西語基礎課程密集訓練，培養聽、說、讀、寫能力；特別在會話、閱讀與寫作等課程採小班教學，學生與老師直接互動，能提升口說練習，學習基礎更扎實，並打造專業外語的學習環境。

大三、大四則連結升學及就業，加強專業課程，如商用西文、貿易書信等。同時提升西語國家的文學、文化、歷史、經貿、觀光、新聞及藝術等專業素養。西文系在基礎語文訓練，規劃商業貿易、會展翻譯、觀光導遊、商用西文等多面向課程，尤其創新推出「商務會展西文」、「西語數位行銷」課程，傳遞會展貿易等實務。

林玉葉表示，觀光導覽課程能協助學生考取國內外的西語導遊、領隊執照，進行異文化交流。在商用西文課程中，傳遞國貿知識及商用書信等專業；另透過不同領域的選修或必修科目，深入瞭解拉丁美洲文化、新聞翻譯等，這也是成為外交人員的文化政經基礎及養分。

靜宜西文系並鼓勵學生雙主修或輔系培養第二專長，培育全方位就業競爭力！許多學生大四即取得西語B1或B2檢定，畢業後順利從事外交、貿易、教育及觀光等領域工作，受到各界高度肯定。並透過教育部「學海築夢」，媒合學生到西班牙及中南美洲等西語國家，進行一年或暑假等長短期的企業實習，人數居全國大學相關系所之冠，這是靜宜一大特色。對象包括當地企業及台商等，讓學生認識產業現況，在交流互動中瞭解當地文化，有助於畢業後的海外就業。

值得一提的是，靜宜西文系不僅課程創新多元，也透過西文朗誦、作文等學術競賽，及拍攝Vlog生活日誌、戲劇公演、文物展覽、西文聖誕歌曲及戲劇比賽，讓學生擁有與眾不同的課外活動與社團成果；在潛移默化中充實西文專業與多元能力，未來不論升學或就業均有突出表現，深受各界肯定。