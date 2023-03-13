台積電有數個廠區，一名在台積電南科廠工作的產線工程師，今年有在高雄買房的計畫，近日剛好看到高雄廠在徵人很心動，想轉調高雄，但又捨不得目前的單位上班氣氛很好，經常日班且能每天準時6點半下班。對此，大部分網友急勸他遇到好單位不要亂跑，「錢是要賺長久的」。

原PO在PTT發文，日前在台積電南科擔任產線工程師，入職1.5年，最近看到高雄廠正在徵人很心動，公司也希望大家勇於任事，加上台南新市、善化房價太貴，想今年在高雄買新房，所以才會猶豫是否要回高雄。

原PO表示，猶豫的原因是目前待的部門氣氛很不錯，學長很願意教導新人，而且經常排日班，下午6點30分可以準時離開公司，回高雄的風險在於不知道新單位風氣、工作內容如何，「如果是各位會覺得在南科穩穩待就好，還是衝一發回高雄？」

文PO出後，吸引大批網友回應，許多前輩表示「氣氛好還跑…台積電抽到爛單位機率大於8成」、「遇到好老闆的唯一原則就是不要亂跑」、「我至少十幾個台積電朋友，跟我說過部門氣氛好的一個都沒有」、「錢是要賺長久的，好單位可以讓你賺很久」；但也有人說「我會選高雄，台南跟高雄的環境完全不能比」，另有人建議「想買房就先買呀，又不虧」、「先買高雄房，之後再打聽好單位轉去」。