勞動部今(13)日再修正放寬「移工留才久用方案」規定，並自3月15日生效，新增中階技術屠宰工作，並將製造業及屠宰業企業自辦訓練課程80小時增列為技術資格之一，試用新規定者計1700名。另外也放寬三等親雇主可聘中階看護。

勞動部勞動力發展署表示，屠宰業開放移工已有6年，為了留用資深屠宰業移工轉任中階技術人力， 經農委會與勞動部會商，考量肉品消費需求及設立屠宰場數量逐年增加，以及提升屠宰場自主衛生管理與國產肉品國際競爭力，需有具備屠宰技術的中階人力，因此新增移工可轉任中階技術屠宰工作。

勞發署指出，經農委會認定的屠宰業雇主， 可聘僱工作年資最高已達6年且取得屠宰專業證照或訓練課程的資深移工，並轉任中階技術人力，約有100多家屠宰場及1700名移工可適用新規定。

另外，企業實務上為了提升員工技能，多會自主辦理訓練課程，例如每年辦理職業安全衛生訓練或是機台操作認證訓練等，經經濟部及勞動部共商，本次也放寬製造業及屠宰業企業自辦訓練課程增列為技術資格之一， 製造業及屠宰業雇主聘僱同一移工達3年以上，參加雇主自辦產業升級轉型相關專門知識、技術訓練課程達80小時以上，就可符合企業自訓的技術資格條件。

勞發署另表示，原規定曾工作11.5年已出國的看護移工再回台轉任中階看護，限制只能由原來的雇主申請，但原雇主可能因為已亡故或其他原因無法或不願再擔任雇主，為兼顧被看護者的照顧需求及人道考量，本次也放寬被看護者的配偶、直系血親及三親等內旁系血親，可以僱用曾工作11.5年已出國的中階看護。