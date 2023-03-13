澳洲13日在B組預賽8比3戰勝捷克，確定以3勝1負的戰績首次闖進8強，將要對戰A組榜首的古巴，B組龍頭日本也確定對上A組的義大利。被看好出線的韓國隊黯然淘汰，不過13日晚場對戰中國大陸，只要贏球或小敗都不會墊底，至少可以保住2026年的參賽資格。

上屆2017年經典賽，韓國與中華隊、以色列、荷蘭同組，韓國首場小比分敗給以色列，接著中華隊也以大比分敗給以色列，接著韓國慘遭荷蘭完封，中華隊也1分之差敗給荷蘭。中華隊與韓國最後的命運就是面子之爭，無奈中華隊8比11不敵韓國。

2013年經典賽，中華隊與韓國同組，中華隊雖然輸給韓國，仍以預賽第1之姿晉級，反倒是韓國遭到淘汰。韓國在2009年與日本爭金失利至今，連續3屆都止步小組賽，

本屆小組賽增加到5支球隊，從資格賽打進來的巴拿馬位居第4，直接取得下屆門票，反倒把中華隊擠下去。

A組5隊全是2勝2負，被迫以「失分率」來排行，這對於火力旺盛的中華隊似乎不太公平。在目前完賽4場的8支球隊之中，中華隊打下26分排行第3，僅次於B組的日本38分、澳洲29分。

中華隊在A組的分數是最多的，高於古巴的25分、義大利的20分、巴拿馬的19分、荷蘭的13分。如果要比打擊率，中華隊0.317僅次於日本和古巴，偏偏比的是失分率，讓中華隊吃了大虧變成最後一名。