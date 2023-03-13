TrendForce調查指出，雖然終端品牌客戶去年第二季起便陸續啟動庫存修正，但晶圓代工因位於產業鏈上游、且部分長期合約難迅速調整，除部分二、三線業者能因應客戶需求變化即時反應進行調整，又以8吋廠較明顯外，其餘業者稼動率上季起才出現較明顯修正。

其中，龍頭台積電(2330)儘管有iPhone及安卓新機備貨需求支撐，上季營收仍季減1％至199.62億美元，但因二、三線業者受庫存修正衝擊較大，市占率自56.1％升至58.5％。製程營收方面，7/6奈米衰退大致被5/4奈米成長抵銷，7奈米以下先進製程占比維持54％。

亞軍的三星受惠部分iPhone及安卓新機零組件拉貨動能，稍微抵銷客戶修正幅度與先進製程訂單流失缺口，上季營收季減3.5％至53.91億美元。然而，因先進製程客戶旗艦新品轉單，且無量體相當的新客戶填補，今年先進製程稼動率估處約60％低檔，營收動能恐不足。

第3名的聯電(2303)因稼動率與晶圓出貨量齊跌，使上季營收季減達12.7％至21.65億美元。其中，12吋與8吋各製程均較第三季衰退，又以8吋0.35/0.25微米製程下滑最劇烈，季減幅達47％。

而第4名的格羅方德（GlobalFoundries）受惠晶圓平均售價、產品組合優化與非晶圓相關收入增加，上季營收仍季增1.3％至21.01億美元，是前十大業者中營收唯一維持正成長者，市占率自5.8％升至6.2％。

第5名的中芯國際晶圓出貨量與銷售單價齊跌，上季營收季減15％至16.21億美元，各終端營收又以智慧家庭與消費電子領域衰退最劇。儘管中芯已降價約2～3成試圖激勵客戶投片，但考量中美關係摩擦帶來風險，成效並不明顯，今年首季稼動率及營收恐持續收斂。

TrendForce指出，由於業者受客戶訂單修正衝擊程度不一，上季第6～10名有兩大明顯變動。首先為合肥晶合落榜、短期內較難重返，上季由東部高科遞補升上第10名。不過，東部高科受限市況差，上季稼動率降至80～85％，使營收季減12.4％至2.92億美元。

其次，高塔半導體（Tower）受惠特殊製程類比晶片需求較穩健、歐陸客戶訂單支持，上季營收僅季減5.6％、為4.03億美元，擠下世界先進(5347)位居第8名。世界先進則受面板產業與消費終端需求下滑衝擊，上季晶圓出貨量季減約3成，營收季減30.3％至3.05億美元，掉至第9名。

第6名的華虹集團雖有中國大陸內需支撐部分特殊製程產能，但消費性邏輯產品亦受景氣逆風衝擊，上季營收季減26.5％至8.82億美元，結束近2年逐季成長。第7名的力積電(6770)因8吋與12吋稼動率大減，上季營收季減27.3％至4.08億美元、連3季衰退，市占率自1.6％降至1.2％。