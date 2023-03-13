觀察新興亞股上周表現，以南韓下跌1.5％最重，印度及菲律賓亦分別下跌1.1％與1％。外資資金流向方面，以台灣淨流出達13.3億美元最多、南韓遭提款8.9億美元居次，而印度及越南則分別獲得淨流入5.3億、0.4億美元。

中信臺灣智慧50 ETF(00912)經理人張圭慧表示，通膨下降緩慢使美國聯準會升息壓力仍大，惟因應SVB事件衝擊，將開會討論是否調整折現率及銀行放貸率，以提供銀行體系流動性，市場預估將調整基準利率，終點利率由5.75％下修至5.25％，3月升息幅度可能轉為1碼。

張圭慧認為，未來升息動向仍受通膨表現、經濟數據及金融市場條件影響，而牽動市場情緒。本周關注焦點將聚焦美國CPI、PPI指數，以及SVB財務危機後的後續效應，終端利率不確定性仍在，短期股市表現以震盪為主。

張圭慧指出，台股除息大戲本周將登場，多家指標性大廠將掀起除息行情，若在多空環境下能在首日完成填息，有望為台股掀起一波多頭行情。而台股受全球股市影響難免有所震盪，建議投資人以定期定額方式投放資金。

張圭慧認為，透過定期定額方式除可降低整體投資組合的波動度外，也可拉高夏普值，當股市回彈時也會更加有感。布局產業仍以具政策加持、長線趨勢題材為主，如半導體、伺服器、AI、綠能及電動車等。