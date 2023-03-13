國民黨屏東縣長落選人蘇清泉提出選舉無效及當選無效訴訟，今天準備程序庭終結，屏東地方法院合議庭裁示25日勘驗12個投開票所票箱。

蘇清泉提選舉無效開庭 律師互攻太猛 審判長喊：冷靜
屏縣長選舉無效開庭 雙方攻防猛烈
法律觀點－淺談上市櫃董事裁判解任訴訟實務
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