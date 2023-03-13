屏東縣長選舉無效訴訟 合議庭裁示：3／25驗12個票箱 15:262023/03/13 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蘇清泉認為縣長選舉過程疑點重重，提起選舉無效之訴。(本報資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨屏東縣長落選人蘇清泉提出選舉無效及當選無效訴訟，今天準備程序庭終結，屏東地方法院合議庭裁示25日勘驗12個投開票所票箱。 蘇清泉提選舉無效開庭 律師互攻太猛 審判長喊：冷靜 屏縣長選舉無效開庭 雙方攻防猛烈 法律觀點－淺談上市櫃董事裁判解任訴訟實務 #裁示 #票箱 #屏東縣長 #選舉無效 #訴訟 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蘇清泉敗選提告疑「這群組」有鬼 課長曝內情 15:162023/02/20 政治 國防大學性醜聞 ！男助理教授性騷擾記過2次 提行政訴訟遭打臉 13:042023/02/21 社會 中美WTO半導體訴訟戰開打 台灣獲准旁聽俄國遭拒 21:232023/02/17 兩岸 蘇偉碩指控歷歷 陳時中吳秀梅未現身 04:102023/02/15 社會新聞 蘇清泉提告選舉無效 是否驗票法院訂「這一天」裁定 14:472023/03/10 政治 歐盟指控蘋果App Store規定 違反市場公平競爭 00:122023/03/01 財經 李靚蕾再轟王力宏扭曲事實 公開紐約訴訟結果「細節全曝光」 17:302023/02/15 娛樂 屏東縣長照處3月1日掛牌 陳桂敏任首任處長 04:102023/02/23 地方新聞 谷歌和Meta不服韓國個資裁決提起訴訟 00:272023/03/07 財經 整合地方 國民黨：徐耀昌黨紀案待鍾東錦確認黨籍訴訟後再議 07:522023/02/26 政治 妻國道上抓狂堅持開窗扔垃圾 他凍末條提離婚吃敗訴 12:422023/02/21 社會 林智堅撤訴願、道歉 不再戰清白 04:102023/02/15 政治要聞 「走」進大樓卻被酒測 男子拒測挨罰9萬真相曝光 14:482023/03/10 社會 尪狠心斷聯13年…2子女喪禮上認不出爸 她心寒離婚 14:082023/02/28 社會 在地安心共老 屏縣設長期照護處 04:102023/03/02 地方新聞 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。