北投大地酒店宣布攜手國內電動機車龍頭Gogoro首次合作，自3月15日起至6月30日期間推出「GOGO Gaia!純電之旅」住房專案，專案售價9,288元。入住旅客可騎乘兼具時尚美感與便利性的Gogoro 2 Plus，在北投展開一趟8小時全新旅程，住宿除了提供特製北投探險地圖、大地風格手札、SPA 500元抵用券外，更禮遇旅客延後一小時退房。

北投是個富含深厚文化底蘊的地方，礙於山區坡度不易透過開車或騎自行車前往各景點，步行往返又相當耗時，電動機車成為最理想的旅遊方式。大地酒店特別設計了一款北投探險地圖，讓旅客可以騎乘Gogoro前往推薦的打卡聖地，例如擁有地質景觀的地熱谷、媲美富良野的三層崎公園、靜謐宗教園區的農禪寺，還有充滿藝術氣息的鳳甲美術館等，都是旅程中值得一探究竟的地方。精緻的大地風格手札同步贈送給旅人，可隨手紀錄旅程中各種難以忘懷的趣事，深度感受北投文化的魅力。

Gogoro 2 Plus是目前市場上最受旅客喜愛的車款，除了擁有騎乘模式、競速模式、倒車功能等多元功能，軟硬適中的舒適座墊、寬敞的置物空間，非常適合習慣輕裝出遊的旅人，且各景點與飯店周邊都有充電站，可以省去無處充電的困擾，車廂更內建USB充電插孔，讓旅客在遊程中永不斷電。

大地酒店表示，為響應環保，專案不提供一次性沐浴備品，並鼓勵旅客搭乘高鐵或其他大眾交通工具到北投捷運站，再由飯店提供的免費接駁服務至大門。從下午2時開始即可騎乘大地酒店專屬的Gogoro 2 Plus，自由穿梭於北投各處秘境8小時。翌日房客用完喜歡西餐廳豐盛的活力早餐後，還享禮遇延後一小時退房，有充裕的時間享受雪景露天風呂、SPA水療池等休閒設施。飯店即將迎來8周年，年度目標之一便是鼓勵環境永續，此番與電動車的技術領導者Gogoro的專案合作，除了響應環保、降低碳排放，讓旅人體驗代表未來趨勢的智慧電動車外，更希望用不同的方式傳達北投之美，為地方盡一份心力。