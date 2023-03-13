COMEBUY「鮮萃大麥紅茶」大杯35元，「鮮萃大麥奶茶」大杯55元，限時買兩杯加贈一杯。（COMEBUY提供）

七日孅「鮮孅完美紅」標榜口感醇厚散發天然果香，35元。（七日孅提供）

近年手搖店林立，想減肥卻總忍不住來杯手搖，衛福部國民健康署指出，一杯珍奶熱量動輒破500大卡，兩個月天天喝就可能暴肥近5公斤。不少手搖店在季節交替之際，搭上健康風潮推低負擔新品，好比清爽單純的茶飲，或是加入益生菌維持機能的品項，熱量最低0大卡，頗受女性客群及長時間久坐不動的上班族喜愛，預期至少帶動門市5％至20％業績。

COMEBUY觀察大眾點購純茶類時，選無糖者比率大幅攀升，至少占約7成，因此近期再推「鮮萃大麥紅茶」系列，只要撕開杯膜就能聞到大麥香，以阿薩姆紅茶與大麥煎焙炒香製成，口感溫潤又擺脫手搖熱量爆表印象，16日至20日門市點購任二杯鮮萃大麥系列檔期飲品，即可再免費獲一杯「鮮萃大麥紅茶」。

清心福全發現消費者加糖的習慣逐漸降低，便推「窈窕の恩人」系列，首次將益生菌、藤黃果與纖維結合現泡飲料，任何飲品均可添加，讓忙碌上班族解嘴饞的同時維持消化道機能，業者直呼這是大膽的嘗試，也是重新定義手搖飲新的健康概念。

機能草本茶品牌「七日孅」近期也進軍手搖，以品牌孅盈配方為基底調配各款茶飲配方，主打「鮮孅完美紅」、「烏龍奶茶」等，並且針對虛寒或實熱體質的人推薦適合品項，有消費者品飲後驚豔說：「真的沒有中藥味！」14日當天全品項可享第二杯7元。