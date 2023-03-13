文化內容策進院董事長彭俊亨轉任台灣生活美學基金會董事長。（文化部提供）

台灣生活美學基金會今（13）日董事會通過由董事彭俊亨接任董事長，彭俊亨現在的文化內容策進院董事長一職，經文化部報請行政院同意，由現任文策院董事、台灣新媒體暨影視音發展協會（NMEA）理事長蔡嘉駿接任。

文化部長史哲表示，兩位董事長分別深根藝術領域、內容產業多年，此次接任生美基金會、文策院職務，可謂「專業分工、適才適所、缺一不可」，將帶領文化藝術產業齊頭再精進。

文化部表示，新任生美基金會董事長彭俊亨，現任元智大學文化產業與文化政策博士學位學程專任副教授、兼任文策院董事長，歷任文化部政務次長、國藝會執行長、基隆市文化局長等，熟稔國內藝術文化生態，具豐富文化行政經歷、溝通協調能力，與專業社群互動極佳，是國內少見兼有藝術與公共行政專業的文化人。

文化部指出，生美基金會肩負首都精華區空總，以及花蓮、嘉義文創園區等籌劃定位、營運轉型及下一階段文化機構發展重任，董事長必須具備前瞻擘劃、貼近藝文社群、瞭解產業生態等特點。

史哲表示，現值空總逐步收攏各方意見步入實質規劃、文創園區轉型發展的關鍵時刻，「彭俊亨所具備的經歷及視野，是生美基金會董事長的不二人選」，在其完成文策院穩定組織發展、建構完善投資環境等階段性任務後，轉任生美基金會董事長，文化部將有如再多一位政次協助藝文政策推展，相信彭俊亨定能帶領生美基金會，成功塑立台灣新世代文化場域風貌。

文化部表示，新任文策院董事長蔡嘉駿，現任「台灣新媒體暨影視音發展協會（NMEA）」理事長、文策院董事，曾任東立出版社總編輯、華義國際數位娛樂執行長、韓商YNK臺港區董事長、韓商Hanbit Soft臺港區執行長、酷瞧新媒體執行長等。曾經引領臺灣選秀風潮、創下超高收視率的《星光大道》、《天團星計畫PLAN-S》，以及多部網路影劇作品《深藍與月光》、《可惡！把我的青春還給我》、《富錦街上的那些故事》等，皆由其監製。

文化部指出，為達「壯大臺灣文化內容」政策目標，史哲就任後立即召集文創司、影視司、影視局等相關業務單位及文策院，每週召開影視會報，期盼有效整合政策資源，重啟臺灣旗艦型戲劇或大河劇、改善投資評估流程、打通輔導金及投資媒合綠色通道、加速內容產業推向國際市場等，而文策院在其中即扮演對接產業、接軌國際的重要角色。

史哲認為，蔡嘉駿經歷涵括漫畫、遊戲、廣告、影視、新媒體、國際娛樂產業等，近年更透過新媒體協會運作，掌握國內影視產業內容開發、製作、銷售及資金問題，並與國際影音串流平台Netflix、Disney＋及韓國官方、民間影視機構等建立良好互動關係，是相當難得熟悉多元內容產業的前瞻性、綜合性、國際性人才，「相信蔡嘉駿將是接棒帶領文策院再精進的關鍵人物」。