雲林縣長張麗善（右三）在四湖鄉三條崙海水浴場植栽，呼應2050年淨零排放目標。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣政府2023「減碳生活行動年」全境植樹活動，13日在四湖鄉三條崙海水浴場登場，選定適合海岸造林的台灣原生樹種為主，以複層景觀栽植營造友善生態環境，今年縣府將與各公所合作，陸續於20鄉鎮市辦理植樹工作，預計新植綠美化面積可達11.8公頃，共同打造雲林綠色生態植栽地景地圖。

雲林縣長張麗善表示，科學證實氣候變遷對全球環境造成顯著影響，減碳議題引起國際間高度重視，為呼應台灣2050年淨零排放目標，雲林縣於今年啟動「2023減碳生活行動年」計畫，鼓勵民眾從日常生活面向選擇較低碳生活方式，縣府也訂定「低碳、負碳農業」及「落實淨零綠生活」2大減碳主軸，透過全縣植樹增加林木碳吸存功能。

張麗善說，雲林縣東邊有草嶺石壁山林美景，今年吸引大批民眾前往賞花遊憩，西邊有優美溼地及海岸線地景環境，結合在地產業推動深度生態旅遊，13日植樹活動只是一個起頭，未來將持續透過公私協力方式，結合民眾、公部門及企業界共同推動植樹全境願景。

縣農業處處長魏勝德指出，三條崙海水浴場近年來由各單位共同投入活化，營造成為充滿亞熱帶風情的森林海水浴場，優美環境提供民眾休閒遊憩好去處，13日邀請林務局南投林區管理處，林業試驗所中埔研究中心、四湖鄉公所、當地社區居民及學童植樹，共同啟動雲林全境植樹計畫。

魏勝德提到，本次植樹活動選擇具備耐鹽、抗旱等能力的台灣原生樹種，適合海岸地區造林，例如毛柿、蘭嶼羅漢松、草海桐、厚葉石斑木等，以複層景觀方式栽植，透過多樣性樹種營造友善生態環境，達成減碳生活行動目標，碳貯永續循環美好環境。