核二廠即將於明（14）日除役。對此，中廣董事長趙少康質疑，經濟部規劃以水力發電補核二廠除役後的電力缺口，但是今年少雨，供水已拉警報，哪來的水可以調度發電？他也痛批，蔡英文讓台灣的電又貴又缺，將成國家發展的罪人。

趙少康指出，受俄烏戰爭影響，這兩年國際燃料價格高漲，讓發電成本大增，台電已累計虧損超過5460億，如果認列核四廠損失，還要再虧2838億。對於月底要召開電價審議會，趙少康也認為，這場會議一定會變成「漲價審議會」，不只產業用電要漲，可能連民生用電也撐不住，代表今年夏天不只供電吃緊，電費支出也會增加，日子要過得更苦了。

趙少康質疑，經濟部規劃以水力發電去填補核二廠除役後的電力缺口，但今年少雨，供水已提前拉警報，哪來的水可以調度？他並直言，「能源多元化」是各國電源規劃的重要原則，尤其台灣有高達98%的能源是依靠進口，在缺乏自產能源的情況下，供電多元更是確保電力穩定的關鍵。

趙少康也痛批，蔡政府為了面子硬推非核家園，又怕空氣品質更糟，不敢增加燃煤比重，未來只好完全仰賴天然氣發電，所謂的「非核家園」根本就是「燃氣家園」，不只讓台灣的電又貴又缺，也傷害了民生和經濟，「蔡英文將成為國家發展的罪人」。