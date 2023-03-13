41歲Selina認愛1年當媽！ 宣布懷孕「寶寶小名」曝 @chinatimesent ​

Selina任家萱去年認愛圈外小7歲男友「小徐」後，不時於社群上大方曬恩愛，而在今（13）日她驚喜宣布已經懷孕12周的消息，讓粉絲網友都相當驚訝，紛紛前來祝福，沒多久後她也在社群曬出寶寶的超音波照及媽媽手冊，嗨喊：「春暖花開，我的腰果也來了！」

Selina在IG上分享寶寶的超音波照開心說道「我懷孕了！」至於好姊妹們對於寶寶的小名「小腰果」，Ella直呼「好可愛的小名喔，喜歡」田馥甄則說「小腰果很中性，可男可女，可甜可鹹，可以帶皮也可以去皮，甚至頑皮」而Selina也感性寫下「腰果啊～彎彎的，似微笑的眼睛。上揚的，似笑開的嘴角！媽媽希望腰果是個快樂的小孩」。

最後，Selina表示，「去年三月，我介紹小徐時寫了首打油詩，公平起見，今年這首打油詩就送給小腰果吧！女人四一一枝花，幸運生命正萌芽，彼此珍惜同步伐，大喜大樂請吃糖，春暖花開，我的腰果也來了」從中可感受到她當媽的喜悅。

事實上，Selina曾透露，自己第一次產檢時相當緊張，看到超音波照片的第一眼還笑稱「就像看到一個泡」，且因目前還沒有胎動，只有在看超音波照片時，她才感受到與寶寶的連結，這也讓她一度想買台超音波機器放在家中天天看寶寶，最後是因海運時間過長才打消這念頭。