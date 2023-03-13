為鼓勵以科技創新及綠色投資等方法達到減碳目標，企業因執行專案取得的減量額度，可抵換新設或變更排放源的排放增量、抵銷總量管制下超過配額的排放量，或自應徵收碳費的排放量或碳關稅的排碳差額扣除。以上核配的排放額度及取得的減量額度（統稱碳權），得於中央金融主管機關或其指定機構辦理交易之平台進行買賣。

KPMG安侯建業聯合會計師事務所執業會計師陳志愷表示，溫室氣體排放總量管制下所核配的排放額度，於稅務上在以實際成本處理之規範下，可能應以使用到配售或拍賣之有償部分認列排放費用，於配額內使用免費核配之無償部分尚不須認列。

然而，對於因執行專案取得的減量額度，由於須採行主管機關認可的方法，且可用以抵換排放增量、抵消超過配額的排放量，並能減少未來應納的碳費或碳關稅，不無具有以取得的政府補助款於交易平台購入碳權之本質，是否應於符合條件時同時認列碳權資產及補助款收入，有待進一步澄清。

至於碳權交易的營業稅處理，陳志愷說，參照現行財政部有關讓與再生能源憑證之解釋，屬於銷售勞務，可能有開立統一發票報繳營業稅之需。

陳志愷表示，由於稅務上對於拆卸、移除或復原等未實現除役負債準備之會計估計成本，不得提列折舊費用，而應等到實際發生時以費用列支，故有關排放負債準備之會計估計成本，於稅務上可能亦應作相同處理。目前我國會計準則對於碳權資產屬性、免費核配的排放額度應否初始認列、續後衡量基礎等處理方式，以及相應的稅法規範尚不十分明確，故企業於面臨相關財稅議題時，宜尋求專業人士協助，以完善永續發展之減碳策略布局。