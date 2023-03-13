警方提醒別誤入假投資養套殺的詐騙手法。（警方提供）

從事服務業的蔡姓女子在家中瀏覽臉書，看到有關投資黃金網頁廣告，由於蔡女對理財有濃厚興趣，主動留言詢問，歹徒立即回覆可先加入專業指導員LINE好友，並傳送假投資網址要求蔡女點擊並註冊帳號加入會員，指示她需先匯款到指定帳戶購買網站購物金，才能購得黃金。初期蔡女帳戶顯示獲利新台幣8萬元，向客服申請提領獲利，但客服又表示需先繳納手續費才能進行提領，蔡女便依指示再度轉帳19筆匯款，直到蔡女帳戶金額顯示為零，才驚覺遭到詐騙，財損約50萬元。

另名杜姓退休人員，偶然使用手機發現LINE ID「股票導師」將他加入好友，並分享台股投資標的資訊，後又推薦助理LINE加好友，提供操盤資訊及黃金買賣保證獲利等訊息，並告知可透過黃金買賣交易APP（metatrader 4），同樣須先匯款至指定帳戶後才能儲值金額操盤買賣。

直到杜姓退休人員想出金取回獲利時，歹徒告知必須給付佣金，且無法從APP餘額扣款，須再匯款至另一指定帳戶，最後杜姓退休人員發覺申請出金連結已關閉網頁，才確認自己遭到詐騙集團毒手，損失約300萬元。

刑事局預防科表示，此類「假投資」詐騙層出不窮，初期會讓被害人投入小額本金並順利申請出金，使被害人放下戒心，等到被害人加碼投資後，便開始以需先扣稅或繳納手續費、保證金等各種理由拖延出金，後續網站或APP即無預警關閉，讓被害人血本無歸。

警方分析指出，此類詐騙歹徒會扮演網友、投資顧問、客服人員等多種角色，並透過不同Line帳號與被害人聯絡。刑事局呼籲，高獲利必定伴隨高風險，聽到穩賺不賠、百分之百獲利必定是詐騙，民眾應選擇自己有深入瞭解過的投資標的，不要聽信別人給的明牌，應以投資非投機心態，如此才能自保。