侯友宜主持今年首場行動治理座談會。（王揚傑攝）

里長踴躍提出問題。（王揚傑攝）

侯友宜主持今年首場行動治理座談會。（王揚傑攝）

侯友宜主持今年首場行動治理座談會。（王揚傑攝）

新北市長侯友宜今（13）日上午至永和區主持今年首場行動治理座談會，會中里長踴躍發言，議題多圍繞在停車場不足及汙水下水道等里民關心的問題，侯友宜感謝里長在第一線即時反映地方大小事，提案都是民眾迫切急需解決的問題，但開會有時還是會緩不濟急，所以里長和區長要密切保持聯繫，市民的問題才能夠快速解決。

侯友宜到場後先向所有與會的里長握手問候，特別感謝14位新當選的里長全都出席，他說，里長在第一線和里民們的接觸最頻繁，需要藉著這樣一個座談會，立即、有效率的馬上當面解決問題，所以行動治理、簡政便民，用最快速的回應，讓新北市民的問題能夠快速解決，就是里長座談會最重要的用意。

會中多位里長提出停車場不足的問題，交通局回覆，已將永和國小興建地下停車場列為第2期校舍重建工程規畫，將於永和國中提出校舍改建計畫時，評估參建停車場可行性；另永平國小操場地下停車場案，交通局刻正辦理工程招標，未來施工時也會考量學子降低學校授課影響。

對於「電桿下地」及「汙水接管」等需求，侯友宜指示相關局處及區公所要盡力與里長溝通協調，盡速完成改善。經發局表示，目前國中路段電桿下地經2年的努力，台電公司已於今年2月中申請路證，即將進場施作，預計在6月全案可完成。

侯友宜也對都更問題表示，「都市更新」是城市轉型的必經之路，關鍵在民眾參與意願，近4年市府已推動650件以上都更案，為過去20年總和的4倍，今年2月通過永和永利市場、永和成功市場、三重成功市場、三重大同南路市場等4處市場劃設更新地區，透過降低同意門檻、提高時程獎勵等誘因加速改建。

民政局表示，2019年至2022年度永和區行動治理共計列管案件66案，已解列60案，解列率達91％，今日會中未提及的案件，里長們會後仍可提供書面資料，由公所彙整後送市府相關單位研議，並盡速予以回應。