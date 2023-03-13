13日領表參加2024總統大選黨內提名的民進黨主席賴清德日前主導通過「反落跑條款」，不建議議員轉戰立委，但隨即被踢爆賴清德在參選黨主席時曾保證，當選後，立委提名「不保障現任」、「一定會有初選」。

8日，賴清德在民進黨中執會針對2024年立委提名推出「誠信條款」，不建議議員「落跑」轉戰立委，外界解讀賴清德的「反落跑」條款劍指可望代表國民黨角逐2024總統大選的新北市長侯友宜，果然，9日，民進黨中央臉書開始點名侯友宜落跑。

不過，賴清德要侯友宜別落跑前，得先檢視自己的落跑紀錄：1998年一屆國大代表還沒當完，就去選台南市立委；2008年剛選完台南立委，隔年立刻跑去選台南市長；2017年台南市長任期未結束，就北上當行政院長；2019年行政院長當一半又去爭取總統黨內提名。

除了賴清德被批評是「落跑始祖反落跑」外，他的言行前後不一，也被檢視：今年1月參選民進黨主席時，賴清德曾經保證，當選後，立委提名「不保障現任」、「一定會有初選」，但他現在卻又道德綁架，收回黨內立委初選，阻擋民進黨議員爭取立委提名，違背自己原先的承諾。

另外，賴清德的「反落跑」條款水分很高，充滿算計，主要是讓國民黨難堪。有政治名嘴統計，區域立委現在共有73個選區，只有24個不是「民進黨現任立委的選區」，扣掉2個親綠的無黨籍選區，只有22個是國民黨選區。

換言之，賴清德是仗著民進黨立委席次優勢，消遣國民黨。

而在22個國民黨立委選區中，民進黨又列出16個「艱困選區」，由賴清德直接徵召，直正會受到反落跑條款影響的只有6個選區。拿這麼少的立委選區來吹噓民進黨「誠信」，的確是吹牛。

即便受到「反落跑」條款限制的選區很少，但民進黨內還是有反彈。

支持「反落跑」的湧言會系統在高雄有黃秋媖、鄭光峰和林智鴻等3名市議員，傳出要挑戰現任立委邱志偉、賴瑞隆和許智傑，即使民進黨中執會8日通過反落跑條款，但9日一早，黃秋媖還是大動作在高雄街頭拜票，中午進一步發布影片要求進行初選民調，直接打臉賴清德。

此外，有意挑戰國民黨立委費鴻泰的台北市松山信義區市議員許淑華，也被反落跑條款打到。還有，新北市三重區現任立委余天去年已表態不連任，當地市議員彭佳芸呼聲高，但近日卻遭到黨內對手以賴清德之名攻擊，讓彭的支持者相當憤慨。

一名民進黨人士向媒體表示，湧言會要空降前新北市議員何博文到三重參選立委，難道空降的正當性會比在地深耕來得高嗎？