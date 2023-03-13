國際美食評鑑雜誌《米其林指南》去年首度將台南納入進行評鑑，總共有27間必比登推介店家及17間入選餐廳，2023年又新增4間店家入選，台南市長黃黃偉哲緯13日特別邀請入選的14間店家業者代表，一同出席宣傳記者會，為即將到來的8月米其林年度發表會進行備戰。

3月新入選的店家「七股養蚵園家」，以大型鮮蚵酥炸的蚵酥獲得美食專家的青睞。(台南市新聞及國際關係處提供)

13日活動現場展示了東香臺菜海味料理的芋泥紫金雞腿、田媽媽長盈海味屋的長盈魚菲力、博仁堂的十全大補雞、府城食府 (安平)的府城蝦捲、有你真好湘菜沙龍的飄香烤魚、毛式紅燒肉、農家小炒肉、啤酒鴨、黃燜土雞、金銀蛋時蔬、王家燻羊肉的古法燻羊肉等店家的招牌料理。

還有3月新入選的店家「七股養蚵園家」也來到宣傳記者會，老闆養蚵近50年，新鮮海產現點現做，以大型鮮蚵酥炸的蚵酥獲得美食專家的青睞。

黃偉哲表示，希望去年入選的店家今年能夠再度連莊，今年新入選的店家能夠繼續維持，力求得到摘星之殊榮，並期待未來能夠爭取更多店家上榜，讓台南的美味餐廳持續被發覺。

因此，南市府與店家密切配合，將米其林的規則、規定與評審所重視的方式都事先做好準備，以達到全方位的備戰，市府希望透過辦理各項特訓與講習，讓台南市將來擁有更多的摘星、更多的入選，更多的必比登，使「美食之都」的美譽更加發揚光大，也歡迎大家依循著米其林指南的腳步，將台南的道地美食都吃好吃滿。

台南市觀光旅遊局代理局長林國華表示，去年米其林入選的44間店家及今年新公布的4家餐廳，入選類型包含小吃、台菜餐廳、火鍋、燒烤、海鮮、歐陸菜、法國菜、湘菜、日本菜和西班牙菜等各式料理，展現台南在地多元飲食風貌。