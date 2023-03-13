臻鼎-KY今天下午舉行線上法說會，公布2022年財報，雖然2022年第4季營收受大陸封控措施打亂供應鏈出貨步調影響，單季合併營收529.02億元，季增5.8%，年減6.3%，但因產品組合持續邁向高階，且四大產品線(多層硬板、軟板、HDI、IC載板)營運效率皆顯著提升，毛利率年增4.7個百分點至26.3%，營業利益率年增1.7個百分點達16.4%，單季稅後盈餘達68.57億元，年減0.1個百分點，歸屬母公司淨利為47.05億元，年減3.4個百分點，單季每股盈餘為4.98元。

臻鼎-KY 2022年合併營收為1713.56億元，年增10.5%，達成雙位數成長目標並再創新高，四大產品應用包含行動通訊、電腦消費、汽車/基地台/伺服器及IC載板之營收皆同步年增，毛利率年增加3.6個百分點至23.3%，營業利益率年增加2.9個百分點達13.1%，雙率雙升且創歷年新高，稅後盈餘達205.35億元，年增50%，歸屬母公司淨利為141.97億元，年增47.1%，每股盈餘為15.02元。

臻鼎-KY董事長沈慶芳表示，去年是臻鼎成果豐碩的一年，各產品線持續按計畫推進，伺服器及汽車新產品亦開始投入量產，推動公司2022年營收獲利雙創新高。