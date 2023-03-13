《大學的脊梁：台大校長遴選事件與管中閔心情記事》今（13）日舉辦新書發表會，作者之一楊渡表示，人們很容易遺忘歷史，好像時過境遷，但對當事人來說，事發時的每一天都是折磨，回看2018年簡直是風雲詭譎、凶險無比。

當時管中閔眼睛白內障加上視網膜破裂，還有一回因為看到一則攻擊他的網路新聞，氣到胸口劇痛，差點摔倒趴伏在書房地板，後來醫師研判是短暫的心肌痙攣，也就是小說中的「急怒攻心」，此外還有躁鬱前期症狀，一聽到電話聲就焦躁不安等。2018年4月27日，時任教育部長吳茂昆宣布台大必須重啟遴選，當天恰好是管中閔妻子生日，兩人去聽早已預定好的張學友演唱會，結果回家發現一堆記者堵在家門口，夫妻倆只好躲進麥當勞「流浪」到晚上11點多。

楊渡說，這一切讓人看得很不忍，因此他很欽佩台大前校長陳維昭可以扛住許多壓力。當時總統蔡英文曾找陳維昭去總統府談話，蔡英文想說服陳維昭重啟遴選，陳維昭想說服蔡英文解決問題，彼此都說服不了對方。最後陳維昭說，可不可以請司法單位節制一點？他們到處約詢遴選委員和台大教授，讓台大教授感到很大心理壓力，這對學校很不好。「結果你知道蔡英文怎麼回答？蔡英文說，『還好吧，他們只是用證人傳你而已，』我心裡一驚想說，蔡英文連用證人傳都知道！」楊渡說。

楊渡表示，書中有很多細節，可以看出誰影響了所有的事情。有人問他為何可以使用如此冷靜筆調，其實他改了好幾次，希望改到沒有情緒。「我希望這是對歷史交代的書，不是發洩我自己情緒批判的書；我希望留下歷史證據；我希望向過程中每個奮鬥的老師致敬；我希望，把作惡的人的言行留下來，不要以為你做過的事情，可以這樣就忘了。」當時各地有無數教師聲援，包括中小學老師，此外還有計程車司機、菜販，碰到管爺說「你幹得好」，楊渡說，這是社會整體的氛圍，這讓我們相信這個社會還有一個恆常的、更高的的價值，值得我們去奮鬥。