去年營收、獲利都創新高的崑鼎（6803），今年配發13.58元的現金股利，現金殖利率也有5％。

達欣工手中在建工程中，高毛利的高科技廠辦、商辦的案量，就約占整體工程約六成。達欣工指出，商辦、廠辦仍是未來幾年營收獲利主要來源。

達欣工在手案量達450億元以上，今年就承攬了包括金仁寶總部新建工程，案量約百億元以上，南山A26地上權案新建工程，總金額約76億元。

2022年，欣陸投控的營收、淨利以及股利均創歷史新高。

欣陸投控旗下營建工程、不動產開發及環境工程三大事業體，去年的合併營收均呈現雙位數成長。

其中，環境工程及水資源處理事業方面，欣達環工受惠於安平再生水廠以及銅鑼科學園區污水處理廠之相關水務工程，成長最為突出。

欣陸投控表示，旗下三大事業體均維持健康的業務存量，預期2023年的營運仍可維持穩增長。

受惠毛利較高的太陽能售電等再生能源業務成長，及水處理回收再利用等循環經濟業務量增加，崑鼎2022年的營收、獲利都創歷史新高。

崑鼎今年配發的現金股利13.58元，也是歷年來最多；崑鼎指出，手中的水處理、廢棄物處理回收等循環經濟業務量還會持續增加，未來幾年的營收獲利預期還有成長空間。