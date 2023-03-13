因應自由車環台賽路線，3月16日高雄11個行政區也將分時段執行交管。（高市府運發局提供／洪浩軒高雄傳真）

因應自由車環台賽路線，3月16日高雄11個行政區也將分時段執行交管。（高市府運發局提供／洪浩軒高雄傳真）

因應自由車環台賽路線，3月16日高雄11個行政區也將分時段執行交管。（高市府運發局提供／洪浩軒高雄傳真）

因應自由車環台賽路線，3月16日高雄11個行政區也將分時段執行交管。（高市府運發局提供／洪浩軒高雄傳真）

因應自由車環台賽路線，3月16日高雄11個行政區也將分時段執行交管。（高市府運發局提供／洪浩軒高雄傳真）

因應自由車環台賽路線，3月16日高雄11個行政區也將分時段執行交管。（高市府運發局提供／洪浩軒高雄傳真）

因應自由車環台賽路線，3月16日高雄11個行政區也將分時段執行交管。（高市府運發局提供／洪浩軒高雄傳真）

因應自由車環台賽路線，3月16日高雄11個行政區也將分時段執行交管。（高市府運發局提供／洪浩軒高雄傳真）

眾所矚目的韓國女子團體「BLACKPINK」將於3月18日、19日在高雄國家體育場開唱，而「2023國際自由車環台賽」也將於3月16日熱鬧登場，為了讓2場活動順利進行，世運大道將於3月15、16日及3月18、19日實施雙向封閉管制，另外，因應自由車環台賽路線，3月16日11個行政區也將分時段執行交管。

2023國際自由車環台賽高雄終點站於3月16日舉辦，將有31國家、22支國際自由車隊共計184位菁英選手參賽，起點在佛光山佛陀紀念館鳴槍出發，途經11個行政區，終點則位在高雄國家體育場，世運大道將提前於3月15日晚間10時雙向封閉至3月16日下午6時。

BLACKPINK演唱會接續於3月18至19日舉辦，地點同為高雄國家體育場，世運大道配合演唱會舉辦也將於3月18日及19日上午8時封閉至晚間12時，BLACKPINK演唱會及2023國際自由車環台賽舉辦期間建議民眾改走海功路替代。

2023國際自由車環台賽3月16日各行政區道路及重點區域預估管制時間資訊如下：

一、大樹區、旗山區、美濃區：3月16日上午10時至11時；上午12時15分至13時15分。

二、六龜區、桃源區：3月16日上午10時30分至中午12時10分。

三、甲仙區、杉林區：3月16日上午11時30分至中午12時50分。

四、燕巢區、大社區：3月16日中午12時45分至下午1時45分。

五、楠梓區、左營區：3月16日下午1時至2時。

另外，各區主幹道台29線、台28線、台27甲線、台27、高133、台20、台22等路段為影響範圍，請提前改道。競賽道路將提前淨空，橫向穿越路口將於自由車隊抵達前進行全面管制。

國道10號嶺口交流道台29線路口上午9時55分至10時25分、下午12時35分至1時20分暫時封閉；國道10號燕巢交流道台22線路口下午12時50分至下午1時35分暫時封閉，請避開此時段。

國道1號楠梓交流道(旗楠路口)下午1時至1時40分實施管制，北上請改由仁武／大社交流道上、下國道1號(興楠路)；南下請改下大社交流道(興楠路)。

旗楠路(往楠梓方向封閉)、土庫一路(雙向快車道封閉)、德民路(雙向快車道封閉)、外環西路(雙向快車道封閉)、左楠路(北往南方向)下午12時40分起陸續進行賽道淨空階段性管制，橫向路口穿越部分將於自由車隊抵達前進行封閉管制，請民眾配合交管小心行駛。