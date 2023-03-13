不到一個月就是兒童節，少子化影響讓爸媽更願意花錢寵愛孩子，據外部統計，逾8成12歲以下孩子最想要爸媽陪伴過節，因此除了一塊出遊玩，也有破5成父母會買蛋糕等甜品陪伴慶祝，若搭可愛造型更能加溫買氣，讓Q萌糕點相繼搶市，現買新品還能享早鳥優惠及抽牧場遊玩票等，讓一家人共享天倫。

85℃推口感綿密、巧克力香醇的「太空漫遊」蛋糕，6吋470元。（85℃提供）

85℃今年兒童節蛋糕主打「太空漫遊」，以苦甜交錯的沙哈蛋糕帶出綿密口感，上頭裝飾酷炫太空人和外星人，內層是濃郁滑順的香草巧克力慕斯等，即日起到4月5日之間，到APP註冊會員並買任一款指定兒童節系列蛋糕，可抽埔心牧場門票共20名；另有FB社群著色比賽投稿，最高獎金為2500元現金禮物卡。

哈根達斯即起推「迪士尼公主團聚冰淇淋蛋糕」，不只能見到經典公主華麗享用午茶，還可一次嘗到4種冰淇淋，包含春季限定藍莓塔冰淇淋，以及香草、草莓、夏威夷果仁等口味，5月14日前加LINE官方帳號並綁定會員，買冰淇淋蛋糕可享第二顆現折250元。

酷聖石「P助夢幻樂園」融入愛文芒果冰淇淋、香奶冰淇淋並以OREO餅乾、巧克力海綿蛋糕等堆疊層次，5吋1480元。（摘自酷聖石官網）

酷聖石主打與卡娜赫拉聯名的「P助夢幻樂園」，OREO餅乾融合香奶冰淇淋，芒果冰淇淋拌入派皮餅乾佐馥郁巧克力海綿蛋糕，層次豐富且外觀繽紛，一秒抓住孩子目光；另4月1日至4月5日到7-11複合店酷聖石專區消費，全品項冰淇淋第二杯半價。