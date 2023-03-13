金門上兵失聯事件，陸委會主委邱太三今（13）日證實，目前陳姓上兵確實人在大陸，但現《兩岸共打協議》已取代《金門協議》，所以無法透過紅十字會管道進行營救；海基會昨（12）日發訊對岸也遭已讀不回。對此，前立委郭正亮表示，他不認為對岸會認真處理這件事，該名上兵最大的可能就是變逃兵。

郭正亮在節目《大新聞大爆卦》指出，兩岸要重大刑事犯大陸才會受理，司法互助不是所有的都要遣回來，他不認為大陸會理會這種事，該兵最有可能變成逃兵，之後就住在大陸，因為他回來台灣還要服刑、還要受審，想躲避這件事就不要回來，「因為他不是殺人犯、重大傷害或重大詐騙。」

對於《兩岸共打協議》，郭正亮提到，以前就有很多通緝犯跑去大陸，像是詐騙、金融犯罪等，大陸也沒有特別遣返。他強調，通常國際上，遣返罪犯一定要有重大罪名，譬如是毒販、殺人、傷害、詐騙等。之前在台南開88槍的嫌犯，大陸遣返是有特別用意的，這次就不用寄望共打協議了。

至於陳姓上兵能不能開啟兩岸對話的契機，郭正亮直言，還不如去跟對岸討論農產品、漁產品重開貿易，相較之下比較有意義；至於該兵會不會洩漏軍機，郭正亮也認為不可能，因為要有一定軍階才能掌握機密，這次的事件絕對沒有林毅夫那次泅水到對岸有效果。